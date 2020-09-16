MSB: "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak."
MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında toplantı yapacak
16.09.2020 - 09:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak."
Etiketler : MSB,
732205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732205.aspx
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