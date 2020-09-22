Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayının azaldığı iddiaları reddedilen açıklamada “İstifalardan çok daha fazla, yeni üye katıldı” denildi. Parti açıklamasına gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösteren Yarkadaş ise “Elimde belgesi var, genel merkez ihtiyaç duyarsa takdim ederim. Sadece 2019'da 11 bin istifa var” diyerek CHP yönetimi tarafından kamuoyu nezdinde hakikatin inkâr edildiğini dile getirdi. Yarkadaş “İstifa iddiaları doğru değil. İstifa edenlerin yerine daha çok üye yaptık, sözü zaten yoruma gerek bırakmıyor. Çelişki, kendisini aynı paragrafta ortaya koyuyor” diye konuştu.