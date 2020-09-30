Şok mangası yöntemiyle FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan eski üsteğmen, işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı
Eski üsteğmen, işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı
30.09.2020 - 16:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şok mangası yöntemiyle FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan eski üsteğmen, işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapse çarptırıldı
Etiketler : fetö,
735591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735591.aspx
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