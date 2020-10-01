MSB:"Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."
MSB: Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs yakalandı
01.10.2020 - 11:34 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."
Etiketler : MSB,
735781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735781.aspx
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