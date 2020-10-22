İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özel operasyon timleri tespit edilen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Suriye’deki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
22.10.2020 - 01:12 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,İstanbul,
740702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740702.aspx
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