Milli Savunma Bakanı Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"
Bakan Akar'dan S 400 hava ve füze savunma sistemi açıklaması
24.10.2020 - 13:35 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar:(S400 hava ve füze savunma sistemi) Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"
Etiketler : Bakan Akar,
741392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/741392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER