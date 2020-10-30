Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Ege denizi olan büyük bir deprem meydana geldi.

İzmir başta olmak üzere Ege bölgesindeki birçok ilde paniğe yol açan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünün 6,6 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Seferihisar açıklarında yaşanan deprem saat 14:51'de kaydedildi. Depremin derinliğinin 16 km olduğu duyuruldu.