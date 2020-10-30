Merkez üssü Ege denizi olan büyük bir deprem meydana geldi.
İzmir başta olmak üzere Ege bölgesindeki birçok ilde paniğe yol açan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi.
AFAD depremin büyüklüğünün 6,6 şiddetinde olduğunu duyurdu.
Seferihisar açıklarında yaşanan deprem saat 14:51'de kaydedildi. Depremin derinliğinin 16 km olduğu duyuruldu.
Son dakika deprem... İzmir'de korkutan deprem | Son depremler
30.10.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem...İzmir'de deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi
Merkez üssü Ege denizi olan büyük bir deprem meydana geldi.
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742859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742859.aspx
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