FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davada sanıkların son sözlerinin alınması tamamlandı. Mahkeme heyeti, karar duruşması için 26 Kasım'a gün verdi.
Akıncı Üssü davasında sanıkların son sözleri dinlendi
06.11.2020 - 18:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.
Etiketler : fetö,akıncı üssü davası,15 temmuz,
744678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744678.aspx
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