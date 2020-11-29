Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışa değinerek “Vatandaşlar dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız” dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri sıkılaştıracak. Bu tedbirlerin başında ise sokağa çıkma yasağı geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00’da uygulanan yasağın, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi düşünülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma sınırlamasının süresinin uzatılması da düşünülen tedbirler arasında. Salgında yüksek risk oluşturan bu yaş gruplarının her gün dışarı çıkabildikleri üç saatlik dilimin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Pazar yerlerine de HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.

E-BİLEKLİK YAYGINLAŞACAK

Ayrıca havaların soğuması sebebiyle seyahat olmayacağı ön görülerek iller arası sınırlama geçtiğimiz kararlarda devreye alınmamıştı. Önümüzdeki günlerde ise virüsün seyrine bağlı olarak şehirler arası yolculuğa da yasak gelebilir. Özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerden dışarı çıkılmasına izin verilmeyebilir. Bunun yanı sıra evlerinde izole olması gereken vakaların ve temaslıların dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla Kırıkkale’de başlatılan elektronik bileklik uygulamasının ülke genelinde devreye alınacak. HES kodu uygulamasına da yeni özellikler eklenerek, hasta takibinin kolaylaştırılmasına yönelik farklı adımlar atılacak.

YOĞUN BAKIM SAYISI ARTACAK

Öte yandan, hastanelerde ve sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede, hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayılarının artırılması planlanıyor. Acil olmayan ameliyatların durdurularak uygun yerlerin yoğun bakıma dönüştürülmesi üzerinde çalışılıyor. Hastanelerde bu süreçte kalabalıkların oluşmaması gerektiğini belirten uzmanlar, acil olmayan sebeplerle acil servislere başvurulmaması gerektiği ve temaslıların test yaptırmak için beş altı gün izole olmuş vaziyette beklemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

OTELLERE DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre otellerdeki restoranlar sadece otel müşterilerine hizmet verecek, paket servis yapamayacak. Bu yerlere yönelik denetimler artırılacak. Tesislerde yemek yiyenlerin otel müşterisi olup olmadığı kontrol edilecek. Bu tesislerde 22.00’den sonra hiçbir surette müzik yayını yapılamayacak.