Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.