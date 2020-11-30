Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.