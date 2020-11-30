Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı
30.11.2020 - 22:59 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Etiketler : MHP,Hatay,Milletvekili Lütfi Kaşıkçı,koronavirüs,
750096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750096.aspx
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