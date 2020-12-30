Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelgeye göre artık kadın veya erkeğin nikâh müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler, yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç) yapabilecek. İşlemlerin, herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesiyle bürokrasi ve vatandaşın yükü azalacak, hizmet sunum süreçleri kolaylaşacak. Mustafa Cenik İHA