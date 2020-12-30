Genelgeye göre artık kadın veya erkeğin nikâh müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler, yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç) yapabilecek. İşlemlerin, herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesiyle bürokrasi ve vatandaşın yükü azalacak, hizmet sunum süreçleri kolaylaşacak. Mustafa Cenik İHA
Evlenecek çiftlere kolaylık
30.12.2020 - 03:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla "Evlendirme İşlemleri" konulu genelge gönderdi.
Etiketler : evlenme başvurusu,nikah başvurusu,
756349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756349.aspx
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