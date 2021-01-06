Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde ikamet eden 76 yaşındaki Hatice Süleymanoğlu, sağlık sorunları sebebiyle kara yolu üzerinden ambulansla İstanbul'a nakledildi.

Süleymanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.