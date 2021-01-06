Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde ikamet eden 76 yaşındaki Hatice Süleymanoğlu, sağlık sorunları sebebiyle kara yolu üzerinden ambulansla İstanbul'a nakledildi.
Süleymanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
BAŞA DÖN
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde ikamet eden 76 yaşındaki Hatice Süleymanoğlu, sağlık sorunları sebebiyle kara yolu üzerinden ambulansla İstanbul'a nakledildi.
Süleymanoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler : naim süleymanoğlu,hatice süleymanoğlu,istanbul,