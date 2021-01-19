İçişleri Bakanlığı: Resülayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.
Resülayn'daki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı
19.01.2021 - 11:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Resülayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Etiketler : içişleri bakanlığı,
761023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761023.aspx
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