Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
Mersin’de 3,4 büyüklüğünde deprem
26.01.2021 - 16:34 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de merkez üssü merkez Torsolar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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762912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762912.aspx
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