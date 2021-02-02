Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısında Çarşamba günü gece saatlerinde, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı
02.02.2021 - 14:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.
Etiketler : Akdeniz Bölgesi,fırtına,
764599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764599.aspx
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