Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısı ve doğusunun açıklarında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz’in batısında Çarşamba günü gece saatlerinde, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.