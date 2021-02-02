Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' ifadelerine yer verildi.
Hamsi avı yasağı son olarak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
Hamsi avında yasak hafifletildi
02.02.2021 - 16:06 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içinde kalan alan hamsi avına açıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA / NTV
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı,hamsi avı,
764626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764626.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER