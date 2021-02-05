Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunduktan sonra AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılan Bakan Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan Boğaziçi olayları ile ilgili konuşan Bakan Pakdemirli "Bugünlerde tabii gençlik var. Burada tabii dava bilinci ile bir gençlik var. Maalesef bugün Boğaziçi'nde de bazı olaylar yaşıyoruz. Bütün öğrencileri çok seviyorum, herkes mücevher bizim için. Ancak herkesin bir yerde toplanıp bazı şeyleri presto etme hakkı kanuna ve nizama uygun şekilde var. Ne zaman ki etrafta birileri toplanır ve terör örgütleri bu işin içerisine giriyorsa aklıselim gençlerimizin bu işten kendilerini kurtarmaları lazım. Evlerine dönmeleri lazım. Çünkü bu işler şöyle yap böyle yap demekle olmuyor. Bu işler Türkiye'de iyi olmasını inanıyorsa her parti hizmet için var, bir partiye üye olursun aynı sizin yaptığınız gibi girersin, çalışırsın, projelerini anlatırsın, millete kendini sevdirirsin ve iktidara gelirsin. Ancak böyle oluyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNE GİDİYORUZ"

2023'te gerçekleşecek genel seçimlerle ilgili de konuşan Pakdemirli, "Bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerine doğru gidiyoruz. Seçime 2 buçuk sene var. Bir hükümet sistemi değişti. Bu sistemin oturması için AK Parti’nin en az 5 yıl daha görev alması lazım. Bu yüzden 2023 seçimlerine kadar çok iyi çalışmamız lazım" şeklinde konuştu. Kongre'de konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Samsun’a gelen diğer bakanlarımızla birlikte Samsun’da çığır açacak çok önemli çalışmalara imza attık. Samsun’un yıllardan beri bekleyen, kangren olmuş sorunlarına çözüm ürettik. Şu an çalışmalar yapılıyor. Bugünkü görüştüğümüz konuları çözüme kavuştuğunda bambaşka bir Samsun olacak. 19 yıllık hükümetin üyelerinin çalışmalarına bir bakın, kadrolarına bir bakın. Dünyada hiçbir siyasi hareket bunu yapamaz" ifadeleri kullandı. Kongrede ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da bir konuşma gerçekleştirdi. Kongreye ayrıca belediye başkanları, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.