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Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması
20.02.2021 - 12:38 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca:"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak."
Etiketler : bakan koca,normalleşme,koronavirüs,
769091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769091.aspx
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