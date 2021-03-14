Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke- ANKARA

Türk savunma sanayi yerlileştikçe güçleniyor. Millî sistemler, rekor üstüne rekor kırıyor. Yerli hava savunma sistemleri, millî akıllı füzeler, İHA/SİHA’lar en uzak hedefleri vuruyor, en uzun uçukları gerçekleştiriyor.

∂ Libya, Suriye ve Karabağ’da dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 SİHA’dan millî imkânlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile en uzak menzil atışı gerçekleştirildi. Yerli füze 18 kilometreden hedefi tam isabet vurdu.

∂ HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ise en son test atışında hedefini doğrudan vurup imha ederek testi başarıyla tamamladı. Testin bugüne kadar Türkiye’de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki test olduğu açıklandı.

∂ Türk savunma sanayiinden başka bir rekora da ROKETSAN’ın geliştirdiği çoklu roketatar imza attı. 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip Jobaria Çok Kundaklı Lançer, namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Sistem, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor.

İHA’DAN İRTİFA REKORU

∂ Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı (İHA) da Türkiye irtifa rekoru kırdı. Keşan’daki test merkezinden havalanan Taktik-İHA sınıfındaki pilotsuz uçak, toplam 6 buçuk saat süren test uçuşu sırasında 27 bin 30 feete (8 bin 238 metre) çıkma başarısı gösterdi. Ayrıca Bayraktar TB2 de 200 bin saat uçarak millî havacılık tarihimizin rekora imza attı.

∂ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) geliştirdiği AKSUNGUR ise 49 saat havada kalarak 20 bin feet (6 bin 96 metre) irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi.

∂ TUSAŞ, bir günde 3 T129B ATAK tipi taarruz helikopterini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ederek de rekor kırdı.