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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan önemli açıklama
07.04.2021 - 15:49 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı:” Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan anılan Karar ile Türk Mahkemelerince terör örgütü olduğuna karar verilen FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların ülkemizde bulunan tüm malvarlıkları dondurulmuştur.”
Etiketler : terör örgütü,mali,
780706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780706.aspx
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