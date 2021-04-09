Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre 77 yaşındaki Hava Kaya, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kaya, 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.