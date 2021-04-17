Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de görevi sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
17.04.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,başsağlığı mesajı,
783427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783427.aspx
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