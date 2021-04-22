Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de işlem yapan Thodex isimli sanal kripto para borsası kullanıcıları, mağduriyetin son halkası oldu. Hesaplarına ulaşamayan kullanıcılar savcılıklara ulaşarak şikayette bulundu. Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, “Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını öğrendik” dedi.

Haberturk ve Dünya gazetesinin haberine göre;

Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, “Thodex'in kurucusu ve CEO’su olan Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan saat 17.57’de yurtdışına çıktığını öğrendik” dedi.

Sosyal medyada trend topic olan Thodex başlığı altında kullanıcılar tarafından kurucunun kaçtığı iddia edilerek yüzlerce paylaşım yapıldı. Bu gelişme yeni bir Çiftlikbank vakası olarak da yorumlandı. Yüzde 30 düşük fiyatla, toplamda 489 bin dolarlık doge satışı gerçekleştirildiği, bunun da kaçış öncesi bir hazırlık olduğu şeklinde iddialar da ortaya atıldı.

Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda işlem hacminin 97.2 milyar TL’ye ulaştığını açıklamıştı. Şirketin kayıtlı kullanıcı sayısının 400 bine çıktığını, yurtdışındaki üye sayısının da 4 bini aştığını ifade etmişti. On binlerce mağdurun söz konusu olabileceğini söyleyen uzmanlar, tüm bu paylaşımlar yapılırken şirketten bir açıklama gelmemesini olağan dışı buluyor.

Özer’in twitter hesabını kapatması ardından da Instagram’daki tüm paylaşımlarını silmesi üzerine kullanıcılar hukuki yola başvurmaya başladı.

"Hukuki süreci başlattık"

Aynı zamanda Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Oğuz Evren Kılıç, müvekkilleri adına başvuruda bulunanlar arasında.

Kripto para yatırımcıları tedirgin Dün akşam bakım çalışmasını neden göstererek sitesini yatırımcılara kapatan Thodex’e ulaşılamıyor. Yatırımcılar sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor. Firmadan yapılan açıklamada ilk olarak 6 saat süreceği belirtilen bakım çalışmasının son yapılan devir işlemi açıklaması ile 4-5 gün daha süreceği bildirildi.