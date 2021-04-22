Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği tespit edildi. Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.
Kripto para vurguncusu yurt dışına böyle kaçtı
22.04.2021 - 13:20 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den ayrıldığı anların fotoğrafları ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kripto para dolandırıcılığı,Thodex,Faruk Fatih Özer,
784809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784809.aspx
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