Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlattı. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Thodex’in Kadıköy’deki merkezinde aramalar başlatıldı. Savcılık, soruşturmaya gizlilik kararı getirdi.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan tarihinde akşam saat 17.57’de Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı öğrenildi.