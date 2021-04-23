Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Cuma namazı çıkışında cemaate hitap eden Erdoğan, vatandaşların ramazanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgınında birçok yakınımızı kaybettik. Ümmet-i Muhammed'in gerçekten çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık. Halen bu sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde tüm insanlık bunları yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, en az zararla bu belayı defetmek, bu musibetten kurtulmak için bazı kararlar aldıklarını, tedbirler açıkladıklarını dile getirerek, "Temennimiz odur ki en kısa zamanda Rabb'im bizleri bu musibetten 'Ya Hafız' ismi şerifi hürmetine muhafaza eylesin. Bizlere bu musibetten inşallah en kısa zamanda kurtulmayı nasip eylesin." dedi.

Şu ana kadar Kovid-19'dan yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, bu hastalıktan Hakk'a uğurlananların şehitler safında yer alması temennisinde bulundu.

Erdoğan, ramazanın Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği ay olduğunu ifade ederek, Kadir Gecesi'nin de coşkuyla yaşanacağını ve kutlanacağını dile getirdi.