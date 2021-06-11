Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurul kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu eski üyeleri Mehmet Yılmaz ile Hüseyin Şahin Yargıtay üyeliğine seçildi.