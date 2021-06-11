Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurul kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu eski üyeleri Mehmet Yılmaz ile Hüseyin Şahin Yargıtay üyeliğine seçildi.
Mehmet Yılmaz ile Hüseyin Şahin Yargıtay üyeliğine seçildi
11.06.2021 - 01:21 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Etiketler : yargıtay üyeleri,resmi gazete,
792910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792910.aspx
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