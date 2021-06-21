Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaları, hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, "Müsilaj seferberliğimizin 13'üncü gününde 383 metreküp ile toplam 4 bin 929 metreküp müsilajı toplayarak, düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadesini kullandı.

KURUM: MARMARA'MIZI ESKİ MAVİLİĞİNE KAVUŞTURACAĞIZ

Bakan Kurum, 20 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1771 metreküp, Kocaeli'de 366 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 526 metreküp, Çanakkale'de 428 metreküp, Yalova'da 1552 metreküp müsilajın, 293 bölgedeki çalışmalarla Marmara Denizi'nden temizlendiğini aktardı.

Çalışmaların 13'üncü gününde, toplam 4 bin 980 denetimin yapıldığını dile getiren Kurum, "Mevzuata aykırı davranan işletmelere kapatma dahil her türlü cezai işlem uygulayacak, işletme ve gemilerin denizimizi kirletmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

"'Marmara hepimizin' düsturuyla sahada her gün daha çok çalışarak, denizimizi temizliyoruz." diyen Kurum, "Tek kapalı denizimiz, ülkemizin göz bebeği Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum: 11 günde 4202 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıkladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Üyeleriyle yaptığı toplantı sonra erdi. Bakan Kurum, toplantıda Marmara Denizi için aldıkları kararları açıkladı.