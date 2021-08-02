Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o açıklamadan önemli satır başladı;



Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının kapasitesiyle, çalışmasıyla ilgili. Burada siyasi parti yok. Hepimiz devletimizin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buralara seferber ediliyor. Bu haberleri siyasilerin de yayması son derece ayıp oluyor ve arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan da fitne ateşiyle mücadele ediyor. Bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Çok sayıda arkadaşımız bu mücadeleye destek veriyor. Zaman zaman birileri çıkıyor genel başkan sıfatı da taşısa bu yalanı söylüyor. Bütün bu arazi, bu yangının ortasında şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Bütün canları korumak için mücadele ediyorlar.