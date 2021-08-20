Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı hayırseverlerin bağışları ile Orta Afrika ülkelerinden Çad’ın başkenti Encemina’da yapımını üstlendiği Camii Cuma namazı ile beraber ibadete açıldı.

İhlas Vakfı Çad Koordinatörü ve Çad temsilcisi Ömer Sultan tarafından temeli Mart ayında atılan Camii inşaatı 5 ay gibi kısa sürede bitirilerek bölge halkının hizmetine sunuldu.

Cami açılışı ile ilgili bilgi veren İhlas Vakfı Çad Koordinatörü Galip Bilecen: Hayırseverlerin katkıları ile kısa zamanda camii inşaatını bitirdiklerini ve hizmete açtıklarını belirtti. Caminin 650 m2 arsa üzerine 140 m2 oturumlu olduğunu, şadırvan ve müştemilatında hizmeti girdiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde 2 katlı Kur’an-ı Kerim Kursu inşaatının da başlayacağı müjdesini vererek, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Cuma namazı için Camiye gelen Çad’lı Müslümanlar hep birlikte Türkiye’ye, İhlas Vakfı’na ve hayırseverlere dua ederek en içten selamlarını gönderdiler.