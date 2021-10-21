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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21.10.2021 - 15:11 | Son Güncelleme: 21.10.2021 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, başta Afganistan ve Suriye’yle bağlantılı gelişmeler olmak üzere bölgesel konular görüşüldü. Ayrıca, nükleer müzakereler de ele alındı.
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