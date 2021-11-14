Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla seçilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacak Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacağını duyurdu.