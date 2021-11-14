Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla seçilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacak Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacak Milli Eğitim Bakanlığı 6.132 Personel alacağını duyurdu.