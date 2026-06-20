Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti, Erdoğan başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paşmakçı için başsağlığı diledi.
- Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tören düzenlenecek.
- Törenin ardından Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
- Defin işlemleri Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında yapılacak.
Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Yücel Paşmakçı, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.