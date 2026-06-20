Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV’in 30. kuruluş yıldönümü programında yaptığı konuşmada gençlik, eğitim ve toplumsal değerler üzerinden önemli mesajlar verdi. Dijital teknolojilerin yeni tehditler doğurduğunu belirten Erdoğan, TÜRGEV’in yıllardır çeşitli çevrelerin hedefinde olduğunu söyleyip, “FETÖ, TÜRGEV’e alçakça saldırdı. CHP zihniyeti her fırsatta bu kurumu yıpratmaya çalıştı. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz, gençlerimizi ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

TÜRGEV'in kuruluş hikâyesini anlatan Erdoğan, vakfın gençlerin eğitimine ve yetişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Konuşmasında dijital teknolojilerin ortaya çıkardığı risklere, aile kurumuna yönelik tehditlere ve gençlerin karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çeken Erdoğan, TÜRGEV'in yıllardır çeşitli çevrelerin hedefinde olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü balıklarımıza, ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum.

Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz.

Bu vakfın temelinde gençlerimizin geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız

TÜRGEV'İN KURULUŞ HİKAYESİ

1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de naçizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitimleri, Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca yapıldı.

Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir.

Kurucusu olduğu İbni Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye yüzyılının mimandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerinden aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyhan Çiftçi evladımız Amerika'da düzenlenen İSEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu.

"DİJİTAL DÜNYA YENİ TEHDİTLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

Şurası bir hakikat ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır.

Sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasretler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor.

Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız

Şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.

Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize. en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

"FETÖ, TÜRGEV'E ALÇAKÇA SALDIRDI"

Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitim ve Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum.

TÜRGEV geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV 'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV 'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı.

"BUNLARA MEYDANI TERK ETMEYECEĞİZ"

28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın çok açık söylüyorum, TÜRGEV’e saldıranların asıl derdi TEKNOFEST gençliğidir.

Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız"

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