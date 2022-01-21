Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi” ifadelerini kullandı.

TEDİRLER HATIRLATILDI

Bakan Soylu, 81 il valiliğine, bimekanlar dahil kimsesiz ve yaşlıların ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, emniyet ve jandarma ekiplerince sokak hayvanlarına mama desteği sağlanmaya devam edilmesi ve ağır vasıtalar başta olmak üzere ağır vasıtaların kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbirin tekrar hatırlatıldığını kaydetti.

Bakan Soylu, vatandaşlardan, uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarını rica etti.

Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Uzmanı Sürmeli yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 8-10 cm'i bulacağını söyledi .

Peş peşe kritik uyarılar: Bir haftalık buz devri bu gece başlıyor Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını, gerekli olmadıkça dışarı çıkılmamasını aktardı. AKOM Meteoroloji mühendisi Cihat Er ise, TGRT Haber'e bulunduğu açıklamada; 'Bir haftalık buz devri bu gece başlıyor' dedi.