Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince MLKP silahlı terör örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 34'ü asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.