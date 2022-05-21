Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurullarının Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelin 2022 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonucunda; 291 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 148 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 98 personel Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 76 personel Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine, 221 personel Komiser rütbesinden Başkomiser rütbesine, 2 bin 854 personel ise Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi ettirildi.
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