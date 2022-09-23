Türkiye Gazetesi

Terör örgütleriyle mücadele ederken emniyet hiçbir yerde örgüte ve örgüt mensuplarına geçit vermiyor. Son olarak Türkiye'ye giren 7 DEAŞ'lıya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti.

ŞAFAK OPERASYONUNDA 7 GÖZALTI

Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’daki korkunç kazada kahreden detay! Hamile olduğu ortaya çıktı Adana'da seyir halinde olan pikap ve tır aniden çarpıştı. Feci kazada pikap içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri olan Elif Mura'nın hamile olduğu ortaya çıktı.

Adana’da tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisinde, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskında 1 kişi, gözaltına alındı.

Adana’da korkunç olay! Baba iflas eden oğlunu öldürdü Adana'da 75 yaşındaki baba ve 53 yaşındaki iflas eden oğlu arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Çıkan tartışmada tansiyon yükseldi ve baba oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.