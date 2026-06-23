İçişleri Bakanlığı, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23 Haziran 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ise aynı suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturmada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Haziran 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca her iki belediye başkanının da geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

SİLİFKE BELEDİYESİNDE NE OLMUŞTU?

Belediyedeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Jandarma ekiplerince 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmıştı. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, zanlı E.F.K'ye ulaşılamamıştı.

Adreslerdeki aramalarda, ihale ve imar işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları, yüklü miktarda döviz ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

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Dün, gözaltına alınan 20 şüpheliden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8'i tutuklanmıştı. Öte yandan, gözaltına alınan bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenilmişti.

Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Şüphelilerin ifadelerinde, belediyeyle iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, belediyeyle bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde muvazaalı (danışıklı dövüş) işlemler gerçekleştirildiği yönünde beyan verdiği bilgisine ulaşılmıştı.

ADALAR BELEDİYESİNDE NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Dosyaya yansıyan delillere göre, belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.

Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 Haziran'da İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

Bugün de gözaltına alınan 42 zanlıdan, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı.

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