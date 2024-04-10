İki il peş peşe sallandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 15:51 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Afet bölgesi Adana'da saat 15.20'de büyüklüğü 3.6 olan bir deprem meydana geldi. Saimbeyli merkezli depremden dakikalar sonra Kahramanmaraş'ta 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.