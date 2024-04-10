İki il peş peşe sallandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Afet bölgesi Adana'da saat 15.20'de büyüklüğü 3.6 olan bir deprem meydana geldi. Saimbeyli merkezli depremden dakikalar sonra Kahramanmaraş'ta 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
6 Şubat felaketinin ardından peş peşe artçılarla sallanan afet bölgesinde bayramın ilk günü korkutan bir deprem meydana geldi.
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.20'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 10.06 olarak kaydedildi.
Adana'daki depremden dakikalar sonra saat 15.34'te bu kez Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 2.9'luk artçıyla sallandı. Depremin derinliği 6.99 olarak kayıtlara geçti.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi