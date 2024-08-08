Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yoğun duman kentin bazı yerlerinden görülürken, ekiplerin döndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevlere müdahale ediyor. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Derya Baykal setlere geri dönüyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var - GündemAK Parti'de 4 il başkanı değişti78 ilde 'Mercek-22' operasyonu! 1.790 silah ele geçirildi - Gündem78 ilde 'Mercek-22' operasyonu! 1.790 silah ele geçirildiDilekçe komisyonuna şaşırtan talepler: Toplu taşıma ücreti ağırlığa göre olsun - GündemVatandaştan Meclis'e şaşırtan taleplerYeşili doğaya, moru kadına bağladı... Bir kere de şaşırt be CHP! - GündemBir kere de şaşırt be CHP!Arap-PKK savaşı alevlendi! Terör örgütüne bir darbe de aşiretlerden - GündemArap-PKK savaşı alevlendiCHP'li Namık Tan kimin vekili? Bakan Fidan'a tepki gösterdi, soykırımcılara sahip çıktı - GündemCHP'li Namık Tan kimin vekili?
Sonraki Haber Yükleniyor...