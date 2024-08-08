Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde

Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yoğun duman kentin bazı yerlerinden görülürken, ekiplerin döndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevlere müdahale ediyor. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.