Adana’da 8 Mart kapsamında toplu ulaşımda kadınlara yönelik ücretsiz uygulama başlatıldı. Kentte alınan karar doğrultusunda, 8 Mart günü metro ve belediye otobüsleri kadın yolcular için gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve çocuklara yönelik önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

8 MART GÜNÜ ÜCRET ALINMAYACAK

Belediyeden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşımda kadınlara destek amacıyla özel bir düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Uygulama kapsamında belediyeye ait toplu taşıma araçları 8 Mart boyunca farklı bir tarifeyle hizmet verecek. Buna göre metro ve belediye otobüsleri gün boyunca kadın yolcular için ücretsiz olacak.

Ayrıca uygulama çerçevesinde kadınların yanlarında bulunan çocuklardan da ulaşım ücreti alınmayacağı belirtildi.

