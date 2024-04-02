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Adana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde Büyük Birlik Partisinin (BBP) seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal, bugün İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermişti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dilekçede, kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği öne sürülerek adaylığın düşürülmesi istenmişti.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

İlçe Seçim Kurulu, BBP'nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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