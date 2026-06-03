Türkiye Gazetesi
Adnan Oktar bağlantısı ortaya çıkmıştı: Bircan Yıldırım gözaltına alındı
Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle ilişkili olduğu öne sürülen sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verilirken, arama ve el koyma işlemleri de başlatıldı.
Adnan Oktar silahlı suç örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama, el koyma ve gözaltı sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Yıldırım’ın örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla ikametinde arama yaptı.
DEZENFORMASYON PAYLAŞIMLARI
Bircan Yıldırım daha önce sosyal medyada dezenformatif içerikli paylaşımlarla dikkat çekmişti.
YOUTUBE YAYINLARI DA YAPIYORDU
Intagram'da 1,3 milton takipçisi bulunan Bircan Yıldırım, aynı zamanda YouTube üzerinden çeşitli yayınlar da gerçekleştiriyordu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR