10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer uzun süre sonra Erol Evgin'in konserinde görüntülendi. Sezer'e kızı ile İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker eşlik etti.

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla çıktığı “4 Kuşağın Sesi Erol Evgin” Türkiye turnesinin startını geçtiğimiz akşam Ankara Congresium’da verdi.

Evgin, konserini "Türkiye turneme Ankara’dan başladığım için çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ederim" sözleriyle başladı. Sanatçı, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını 3 bin kişilik koro eşliğinde söyledi.

Evgin’i izlemeye gelenler arasında; Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile kızı ve İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker de vardı.

