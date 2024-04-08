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Haberler > Gündem > Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'araç kiralama' iddialarına yalanlama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'araç kiralama' iddialarına yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, makam aracı ihalesi iddialarına cevap vererek "Bakanlığın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni sözleşme imzalandığını, kullanım süresi dolan araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiği" şeklinde açıklama yaptı.

Bazı medya kuruluşlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın seçim öncesi araç ihalesi yaptığı iddiaları yer aldı. 

Bakanlık, iddialar üzerine, "bakanlığın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni sözleşme imzalandığını, kullanım süresi dolan araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bazı basın yayın organlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait araç kiralama işlemine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli iddialara yer verildiği" belirtildi.

DÜŞÜK DONANIMLI OLANLARLA DEĞİŞTİRİLDİ

"Bakanlığımızın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik daha önceki yıllarda yapılan sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek duyulmuştur" bilgisi verilen açıklamada, tamamen şeffaf ve usulüne uygun gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, kullanım süresi dolan araçların yerel üretimi önceleyen ve mevcut araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiği bildirildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Ek yeni bir unsur taşımayan ve geçmiş sürecin devamı niteliğindeki sözleşmede, kamu kaynaklarının dikkatli kullanımı konusunda azami hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak tasarruf konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz şeffaf ve usulüne uygun uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Oluşturulmak istenen algının tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı

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