AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, TGRT Haber ekranlarında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in konuğu oldu.

Suriye konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Hem ülkemiz hem bölgemiz için önemli günlerden geçiyoruz. Bu coğrafyalarda uzun yıllardır siyasi istikrarsızlık, şiddet kol geziyordu. Biz de bugün neyi konuşuyoruz; terörsüz bir Türkiye... Terörsüz Türkiye söylemimiz terörsüz bölgeye dönüştü bizim de.

Suriye'de 14-15 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yalnız bırakıldığımız dönemler olmuştu bizim de. Ama Cumhurbaşkanımızın siyasetinde çok özel bir durum var, bir meseleye el attığı zaman sonuna kadar tutar ve kopartır. 14 yıllık süreç boyunca bir milim durduğu yerden ayrılmadan bir diplomatik örgü ördü. Suriye'ye kimler geldi kimler geçti... Günün sonunda Türkiye'nin kardeşlik bağı kurduğu Suriyeliler bağımsızlıklarını kazandı.

