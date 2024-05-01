Aktif fay hatlarının üzerinde kurulmuş! Prof. Dr. Naci Görür'den Manisa için ürküten deprem açıklaması

'Manisa Depreme Hazır mı?' panelinde konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kentin aktif fay hatları üzerinde kurulduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Naci Görür, bu canlı fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Bu bölge er geç depremle sınanacaktır" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) tarafından Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen "Manisa Depreme Hazır mı?" panelinde konuştu.

Manisa'daki fay hatlarının dağ kenarları, yamaçları ve ova içlerine doğru yayılım gösterdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Naci Görür, kentin horst ve graben arazi özelliklerine sahip olduğunu ifade etti.

'MANİSA AKTİF FAY HATLARI ÜZERİNDE KURULMUŞ'

Manisa'nın "graben" olarak tanımlanan çöküntü alanı üzerine kurulduğuna işaret eden Görür, "Manisa, aktif fay hatları üzerinde kurulmuş. Bu canlı faylar, 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Tektonik yapının içinde yaşıyorsunuz ve bu tektonik yapıda depremler mutlaka olur. Bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa öbür gün olur. Dolaysıyla kalkıp bizim burada deprem olacak mı? Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Bu bölge er geç depremle sınanacaktır" dedi.

Depremin engellenemeyeceğini ancak etkilerinin azaltılabileceğini vurgulayan Görür, "Deprem dünyanın nabız atışlarıdır. Deprem olmazsa dünya ölür. Deprem dünyanın yaşadığını gösterir. Ama biz depremin kucağına oturur, gerekli önlemleri almazsak öldürür bizi. İş bu kadar açık. Dirençli bir Manisa için, dirençli kentler için bölgeyi çok iyi bilmeliyiz. Topografyasını bilmeliyiz, jeoloji ve zeminini bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.