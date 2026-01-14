NATO’daki kritik haberleşmeyi sağlayacak HAVELSAN’a övgü yağdı. Almanlar “NATO’nun beyni hâline gelen Türkiye, dijital savunmada küresel oyuncu ve ittifakın en güvenilir ortağı oldu” dedi.

NATO, geçtiğimiz günlerde acil ihtiyaç kapsamında kritik bir yazılımın Türkiye’nin bilişim devlerinden HAVELSAN’dan tek kaynak olarak tedarik edilmesine karar verdi. Bu kritik karar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Alman basınından Nex24 dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Analizde “Tarihî bir kararla NATO, modern savaşın en kritik bileşenlerinden birini geliştirmek üzere Türk şirketi HAVELSAN’ı görevlendirdi. Ankara, bu kararla NATO’nun beyni hâline gelirken, söz konusu yazılım karmaşık veri bağlantılarını koordine ederek ittifakın tamamına ait savaş uçaklarının, savaş gemilerinin ve yer istasyonlarının gerçek zamanlı olarak durumsal resmi paylaşmasına imkân tanıyacak” ifadelerine yer verildi. NATO’nun bu hassas yazılımı Türkiye’ye emanet etme kararının büyük bir övgü niteliği taşıdığına dikkat çekilen analizde “Bu karar, en zorlu şartlar altında bilginin güvenli şekilde aktarılmasında Ankara’ya duyulan güvenin açık bir kanıtıdır” denildi.

Alman basınından dikkat çeken analiz: NATO’nun beyni Türkiye

“BAŞARI TESADÜF DEĞİL”

Analizde, Türkiye’nin son yıllarda özellikle savunma sanayi alanındaki başarısının “tesadüf olmadığı ve uzun vadeli bir gelişimin parçası” olduğu vurgulanırken, “NATO, 2023 yılında Türk şirketi STM’yi ‘istihbarat fonksiyonel hizmetlerini’ modernize etmekle görevlendirerek net bir güven sinyali vermişti” değerlendirmesi yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası