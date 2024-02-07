Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğu sona eriyor: Bakan Kacır yolculuk için saat verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay macerası bugün sona eriyor. Bakan Kacır da dönüşü üç kez ertelenen Gezeravcı'nın yolculuğunun bugün saat 17.05'de başlayacağını duyurdu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 16 Ocak'ta başlayan uzay yolculuğu bugün sona eriyor. Daha önce üç kez ertelenen dönüş için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır yolculuğun saat 17.05'de başlayacağını duyurdu. Bakan, paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var:

Koşullar olumlu görünüyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17:05’de başlayacak inşallah.

UZAYDA 13 DENEY

Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı bilgilere göre yapay zekanın da kullanıldığı deneylerle aynı zamanda uzay yolculuklarının kanser ve diğer bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerine dair dünya bilim literatürüne katkıda bulunacak önemli bulgular elde edilmesi bekleniyor.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda 7 yıl kaptan pilotluk yaptı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Gezeravcı, askeri eğitimi sayesinde çok sayıda hayatta kalma kursuna katıldı, çeşitli görevlere gönderildi.

TRT’de katıldığı programda “Uzayla ilgili benim bir hayalim yoktu. Hayalim gökyüzü ile limitliydi” diyen Gezeravcı, Türkiye’nin insanlı ilk uzay projesi için başvuru çağrısı haberlerini gördükten sonra gerekli kriterleri gözden geçirdiğini, daha sonra astronotların biyografilerini incelediğini ve kendinin de yapabileceğine kanaat getirdikten sonra başvurmaya karar verdiğini anlatmıştı.